Playoff al via | domenica alla Blm Group Arena arriva Padova

volley.sportrentino

(Di domenica 31 marzo 2019) I collegamenti con la BLMsaranno effettuati all'interno di 'Campioni di Sport', il contenitore sportivo dell'emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network ...

larocri76 : #LeccePescara è il delicato posticipo in zona playoff di questa sera al 'Via del Mare' ?? - Felipeeverton02 : RT @TimeOut_STORIES: Al via la PlayOff Marathon #Superlega CredemBanca Lega Pallavolo Serie A Alla linea di partenza lo starting eight:… - piro0321_165 : RT @TimeOut_STORIES: Al via la PlayOff Marathon #Superlega CredemBanca Lega Pallavolo Serie A Alla linea di partenza lo starting eight:… -