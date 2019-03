Oroscopo 1 aprile | problemi sentimentali per Sagittario

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 aprile a Mezzogiorno in Famiglia : Paolo Fox, Oroscopo settimanale 1-7 aprile 2019: previsioni attraverso la classifica dei segni Come ogni domenica anche oggi, 31 marzo 2019, Paolo Fox con le sue previsioni settimanali dell’Oroscopo è intervenuto in diretta a Mezzogiorno in Famiglia per svelare la classifica dei 12 segni relativa all’Oroscopo della settimana prossima (quindi con le previsioni dall’1 al 7 aprile), che riassumiamo di seguito. Fanalino di coda ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

Oroscopo della settimana 1-7 aprile : Toro fortunato - Scorpione agitato - Vergine stressata : Nuova settimana astrologica, quella che va da lunedì 1 a domenica 7 aprile, con il Toro segno super favorito insieme ai Pesci: buone prospettive anche per i nati sotto il segno del Cancro mentre si preannuncia una settimana piuttosto complicata per gli amici del Leone. Ecco l'Oroscopo per la prossima settimana, per tutti e dodici i segni zodiacali. Previsioni astrologiche della prossima settimana da Ariete a Vergine Ariete: una settimana che ...

Oroscopo Branko del 31 marzo - della settimana e di aprile 2019 : Branko: previsioni Oroscopo di aprile, della settimana prossima e di oggi, domenica 31 marzo In questo giorno di fine mese, sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko settimanali, del mese di aprile e della giornata di oggi (domenica 31 marzo 2019), tratte da quelle che il re delle stelle ha reso note su suo libro dedicato all’Oroscopo di tutto l’anno. Da domani soffierà un’aria giovane e fresca ...

L'Oroscopo di domani 1 aprile primi sei segni : ottimo inizio mese per Gemelli - Leone flop : L'oroscopo di domani 1 aprile 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente lunedì. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? Per chi ancora non lo avesse ben chiaro, ad essere analizzati quest'oggi saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad occupare la zona "top" tra i sei appena ...

Oroscopo Capricorno - aprile : buon momento per gli affari : Nuovo mese in arrivo. Quali saranno le previsioni di aprile 2019 per tutti i nati Capricorno? Di seguito le previsioni di aprile su lavoro, l'amore e l'ambito salutare, con anche consigli per gestire bene le prossime giornate. Il mese di marzo, con Marte e Saturno favorevoli, vi ha visti molto forti, anche in campo salutare. Nonostante alcune problematiche, avete ottenuto buoni risultati dalle cure iniziate. Nel lavoro, è stato possibile ...

Oroscopo weekend 6-7 aprile : dubbi amorosi per Gemelli e Pesci : In questo fine settimana del 6 e 7 aprile 2019 troviamo Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci con Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Urano e la Luna nei gradi del Toro. Saturno e Plutone in Capricorno. Il Sole in Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco. Gemelli dubbioso in amore Ariete: astri del fine settimana poco concilianti per i nativi che avranno ...

Oroscopo Sagittario - aprile : agitazioni in amore : Il secondo mese della primavera è giunto. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario nelle giornate comprese tra il primo ed il 30 aprile 2019? Di seguito, le previsioni su lavoro, amore e salute con consigli per affrontare bene il periodo in arrivo. A marzo non sono mancate tensioni lavorative, soprattutto nelle prime settimane. Molta è stata la stanchezza che ha creato a livello salutare dei disturbi. Belle le ...

Oroscopo Paolo Fox aprile 2019 : le previsioni complete del mese : Oroscopo aprile di Paolo Fox: le previsioni zodiacali del mese prossimo, segno per segno E’ finito anche il mese di marzo perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” (uscito in edicola alla fine di novembre 2018, con le previsioni dello zodiaco di Paolo Fox di tutto l’anno), riveliamo in questo articolo l’Oroscopo del mese di aprile 2019, che Paolo Fox ha anticipato, come appena detto, ...

Oroscopo Scorpione - aprile : mese di recupero in amore e nel lavoro : aprile è ormai alle porte. Cosa prevedono le stelle per tutti i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione? Quello di marzo è stato indubbiamente un mese tormentato, accompagnato anche da qualche piccolo fastidio fisico che ha causato dei problemi. L'amore non è stato al centro dei pensieri degli Scorpione, infatti non sono mancate tensioni e polemiche nei rapporti di coppia. Sul lavoro, invece, le stelle sono state piuttosto benevoli, e ...

Oroscopo dell'amore di coppia - 1 aprile : Cancro comprensivo - attriti per Leone : L'Oroscopo dell'amore di coppia esorta ciascun segno zodiacale a fare un passo in più nelle relazioni a due, investendo tutte le energie per raggiungere la felicità amorosa. Le previsioni astrologiche di lunedì, guidate dai transiti planetari favorevoli, sono ricche di sorprese e novità. L'amore e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: il Sole, presente già da un po' nel vostro cielo astrologico, vi illumina e vi rinforza. ...

Oroscopo dell'amore per i single - 1 aprile : Ariete protagonista - Acquario eccentrico : La Luna emana i suoi influssi dal domicilio dell'Acquario, sottolineando le emozioni di ciascun segno zodiacale ed esortando a vivere le sensazioni amorose con uno slancio nuovo. Le previsioni astrali di lunedì puntano un riflettore su questi stati d'animo, riassunti nell'Oroscopo dell'amore per i single. Previsioni astrologiche amorose dall'Ariete alla Vergine Ariete: il bisogno di affermarvi cresce con il Sole nel vostro cielo e vi porta a ...

Oroscopo di lunedì 1 aprile - previsioni del giorno da Bilancia a Pesci : Capricorno vola : L'Oroscopo del giorno di lunedì 1 aprile: il mese apre le porte all'amore e ai sentimenti con il transito della Luna in Pesci. Il periodo in esame vedrà emergere su tutti uno dei segni di Acqua più romantici: Pesci. A tenere testa ai simpatici amici nativi in Pesci solo atri due segni, Bilancia e Capricorno valutati a cinque stelle nel periodo. Invece, sempre tenendo conto della qualità riservata dall'Astrologia alla giornata in questione, ad ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 aprile : successi per Scorpione - Bilancia temeraria : aprile 'prende il volo' con L'oroscopo settimanale segno per segno. I pianeti sono complici di ciascun simbolo zodiacale per favorire l'amore e il successo lavorativo nelle previsioni astrali della prima settimana di aprile. Le previsioni astrali settimanali dall'Ariete alla Vergine Ariete: nel lavoro assumerete un ruolo-guida, primeggiando in squadra. Coraggiosi e molto fiduciosi in voi stessi, vivrete anche gli affetti in modo sensibile e ...