Meghan Markle parto | data | nome e sesso bambino Le ultime notizie

La famiglia di Meghan Markle continua a mettere in imbarazzo la Corona : Papà Thomas MarklePapà Thomas MarkleIl fratellastro Thomas Jr. MarkleMamma Doria RadlanMamma Doria RadlanLa famiglia di Meghan Markle continua a mettere in imbarazzo la Duchessa di Sussex e la Corona. Il fratellastro Thomas è stato appena citato in tribunale per non aver pagato oltre 4 mila dollari di affitto del bungalow in Oregon dove abita con la fidanzata Darlene Blount (i due starebbero per sposarsi). Messo alle strette dal giudice il ...

Meghan Markle - spese folli per la nuova casa ed Elton John maestro di musica : Proseguono le indiscrezioni sulle spese del Principe Harry e di Meghan Markle, da Frogmore Cottage all’idea di Elthon John come maestro del royal baby. In attesa che Meghan Markle dia alla luce il suo primo figlio, i tabloid inglesi continuano a concentrarsi principalmente sulle spese effettuate dall’ex attrice americana e da suo marito, il Principe Harry. Fino a poche settimane fa in Inghilterra non si poteva far altro che discutere del ...

Meghan Markle - il soprannome (cattivo) che le ha dato la servitù : Non solo la rivalità con Kate Middleton e gli attacchi della stampa, Meghan Markle ora deve fare i conti anche con il suo staff che, a quanto pare, non sopporta più il suo modo di fare, tanto da averle dato un soprannome. A svelarlo è Tatler, la “bibbia” della Royal Family, che ha svelato il soprannome che segretari, aiutanti e persino valletti, hanno dato a Meghan Markle. Ormai è chiaro: la moglie di Harry non va affatto a genio ...

Meghan Markle e Kate Middleton : ecco come hanno vissuto diversamente le gravidanze : Modi diversi di vivere la gravidanza per Meghan Markle e Kate Middleton. Le due duchesse hanno vissuto in modo molto diverso l'attesa dei loro bambini, come dimostrano anche gli atteggiamenti...

Meghan Markle vuole Elton John come maestro del figlio : Meghan Markle ha chiesto ad Elton John di insegnare a suonare il pianoforte al bambino, o alla bambina, che porta in grembo e che nascerà a giorni. La Duchessa del Sussex e suo marito, il Principe ...

Meghan Markle - la Duchessa vuole Elton John come insegnante di pianoforte per il suo royal baby : Il royal baby non è ancora nato ma già a Corte si pensa al suo futuro e soprattutto alla sua educazione, sulla quale vige il rigido protocollo reale che prevede, tra le altre cose, che i piccoli di casa Windsor prendano lezioni di musica, imparando a suonare uno strumento. Ci ha pensato mamma Meghan Markle a trovare (decisamente in anticipo) il perfetto maestro di pianoforte: Elton John. Certo, chi non vorrebbe una popstar internazionale come ...

Meghan Markle - i nomignoli poco lusinghieri dallo staff : I tabloid d'Oltremanica hanno rivelato che l'entourage di Kensington Palace ha dato a Meghan Markle, consorte del principe Harry, figlio di Lady Diana, alcuni soprannomi che fanno capire la considerazione di cui gode l'attrice americana. Il motivo? Il suo caratteraccio, ovviamente.Di Meghan Markle si era scritto che era stata ribattezzata "Duchess Difficult", ovvero "duchessa difficile". Adesso è il turno di Me-Gain, calembour che unisce ...

Meghan Markle - il giornalista Piers Morgan si scaglia contro la Duchessa. E mette in guardia Harry : Piers Morgan attacca Meghan Markle, il giornalista ha raccontato della loro conoscenza Intervistato da Deborah Knight , Piers Morgan - personalità di grande spicco, oltremanica, nel mondo della ...

Meghan Markle avrebbe chiesto a Elton John di insegnare a suonare il piano al Royal Baby in arrivo : E pare che lui abbia accettato