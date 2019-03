Lazio | per battere l’Inter basta un gol

Inter-Lazio 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Leiva perfetto - bene Immobile e Caicedo - delude Perisic [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Impresa Lazio : con Milinkovic supera l'Inter 1-0 : Grazie a un gol di Milinkovic la Lazio batte l'Inter e si avvicina al 4° posto. La squadra di Inzaghi ha giocato una grande gara, sfiorando il raddoppio in più di una circostanza e...

LIVE Inter-Lazio 0-1 : dentro Parolo per Luis Alberto : Indisponibili : Lukaku, Radu, Pedro Neto Squalificati : - Diffidati : Luis Alberto, Leiva, Badelj, Lulic, Radu LA CRONACA DEL MATCH 65 - Secondo cambio per Inzaghi: fuori Luis Alberto, dentro Parolo ...

Lazio Primavera - rimonta a Perugia : resta in corsa per la promozione diretta : Vittoria preziosa della Lazio Primavera a Perugia per tenere vive le speranze di agganciare il primo posto, occupato dal Pescara, che vale la promozione diretta nel campionato di Primavera 1. I ...

Addizionali Irpef - è boom : per le famiglie stangata da 210 euro - Lazio al top : I dati contenuti nelle tabelle del ministero dell'Economia , dichiarazioni 2018 e 2009 su anni d'imposta 2017 e 2008, ed elaborati dall'Adnkronos rivelano il boom delle Addizionali . Tra le dichiarazioni dei redditi 2009 e quelle del 2018 l' ...

Il Napoli travolge la Roma per 4-1. Stasera Inter-Lazio senza Icardi : Povero Gattuso, costretto a subire nelle ultime settimane i colpi bassi dei suoi ragazzi. Prima la lite di Kessie con Biglia, poi ieri Donnarumma che litiga con il pallone e inventa la rete di Defrel ...

Finge di essere rapinato per non andare a lavoro : 32enne arrestato per simuLazione di reato : Un uomo ha finto di essere stato rapinato per non andare a lavorare. È quanto accaduto in Florida negli scorsi giorni: protagonista della vicenda è il 32enne Brian Anderson, abitante di Dundee, cittadina della contea di Polk. La vicenda è stata riportata da Abc."Due uomini armati mi hanno appena rubato il telefono, il portafogli e una catenina d'oro", avrebbe riferito l'uomo dopo aver allertato il 911, numero per le ...

Messaggio di congratuLazioni di Xi Jinping in occasione dell'apertura del 30esimo Vertice della Lega Araba : ... la stabilità e lo sviluppo del Medio Oriente, le iniziative intraprese per risolvere politicamente le questioni più importanti e gli sforzi instancabili compiuti per unire e far crescere il mondo ...

Inter-Lazio : Icardi non convocato perché non avrebbe chiesto scusa ai compagni : Il calciatore dell'Inter Mauro Icardi non riesce a trovare pace: infatti, dopo la bufera con la sua società e le dichiarazioni di sua moglie Wanda Nara che, ricordiamo, è anche la sua procuratrice, è arrivata ieri la decisione del tecnico Spalletti che lo lascia a casa a causa delle sue mancate scuse ai compagni di squadra. Le mancate scuse di Icardi durante la riunione tecnica per Inter-Lazio Secondo quanto si apprende, i giocatori dell'inter, ...

Perché Icardi non è stato convocato per Inter Lazio : mancato chiarimento e condizione : Alla base c'è coerenza, fermezza, le dinamiche del gruppo e una condizione non ottimale per essere utile all' Inter . Questa la valutazione che Luciano Spalletti ha fatto del lavoro che Icardi ha ...

Odio - vioLazioni della privacy - interferenze elettorali. Zuckerberg chiede ai Governi "nuove regole per il Web" : Servono "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo serve "un ruolo più attivo da parte dei Governi". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in una lettera aperta pubblicata dal Washington Post del 'collega' Jeff Bezos, il guru di Amazon.Scottato dagli ultimi scandali che hanno travolto Facebook sia sul fronte della protezione dei dati degli utenti sia su quello della ...

Pensioni ultime notizie : simuLazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Legge 104 : abuso agevoLazioni e permessi - cosa succede ai beneficiari : Legge 104: abuso agevolazioni e permessi, cosa succede ai beneficiari abuso Legge 104, quali sono le condanne L’abuso dei permessi Legge 104 è una pratica scorretta che fa il lavoratore sia nei confronti del suo datore, sia nei confronti dell’Inps che paga i giorni di permesso retribuito. La scorrettezza, inoltre, è anche nei confronti dei colleghi di lavoro i quali si trovano a dover caricare sulle loro spalle il lavoro lasciato in sospeso ...