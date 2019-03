Eintracht-Stoccarda 3-0

sport.sky

(Di domenica 31 marzo 2019) Grazie ad una doppietta di Filip Kostic, l'Francoforte ha superato nettamente locon il risultato di 3-0. Il primo gol è arrivato al 45° con Kostic, che ha chiuso la prima frazione ...

Gio_Dusi : Alla Commerzbank-Arena di #Francoforte per vedere (finalmente) l’#Eintracht, avversario di giornata lo #Stoccarda.… - infobetting : Eintracht Francoforte-Stoccarda: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Padroni di casa - LaQuotaVincente : GERMANIA, #Bundesliga, #SGEVFB: momento splendido per l’Eintracht -