Domenica in | Povia mette in imbarazzo la Venier | Quale zia | sei una f*** | lei

liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Anche Giuseppeha ceduto al fascino di Mara, verso lanon risparmia complimenti durante la sua ospitata ain. Il cantante ha presentato su Raiuno il suo nuovo singolo, poi è passato al faccia a faccia con la conduttrice, creando qualche momento di: "Sono felice

TuttoH24 : Presentato in anteprima a Domenica In 'Cameriere', il nuovo brano di Povia. Il videoclip è tutto lucano… - AgaveEvelin : Trovarsi a casa una domenica soleggiata di primavera, accendere la tv e sentire Povia che canta che vorrebbe esser… - papagena22 : Oggi non ci siamo, fra poco poi arriverà anche Povia... a Domenica Mara! #DomenicaIn -