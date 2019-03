Sala | pilota non poteva volare di notte

Incidente aereo nel Canale della Manica : il pilota di Sala non era autorizzato a volare di notte : Il pilota dell’aereo schiantatosi nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, a bordo del quale viaggiava anche il calciatore argentino Emiliano Sala, non aveva l’autorizzazione a volare di notte: lo riporta la BBC. David Ibbotson era daltonico, una caratteristica che comporta alcune restrizioni, tra le quali il permesso a volare solo di giorno: “Il daltonismo non consente ad un pilota di prendere la licenza per volare di ...

Tragedia Sala - colletta tra i giocatori per trovare il corpo del pilota : Il mondo del calcio, francese e britannico, ha deciso di mobilitarsi nella raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson, il pilota inabissatosi alla conduzione di un piccolo Piper nella Manica il 21 gennaio, nella sciagura aerea costata la vita pure all’attaccante argentino Emiliano Sala, ceduto dal Nantes al Cardiff […] L'articolo Tragedia Sala, colletta tra i giocatori per trovare il corpo del ...

Dramma Emiliano Sala – Il grande gesto di Mbappè : donati altri 30.000 euro per le ricerche del pilota : Proseguono le ricerche di David Ibbotson, pilota dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala prima dell’incidente: Mbappè finanzia le operazioni con altri 30.000€ Nei giorni scorsi, le Drammatiche ricerche del corpo di Emiliano Sala hanno dato i loro tristi frutti. Il giocatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo sul quale viaggiava, inabissatosi al largo della Manica in un incidente che non gli ha lasciato ...

Morto Emiliano Sala - raccolta fondi anche per il pilota ed arrestati due tifosi per un gesto vergognoso : Il mondo del calcio è sotto shock per la morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono state raccolte al momento ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Aereo inabissato nella Manica - dopo il ritrovamento di Emiliano Sala lanciata raccolta fondi per la ricerca del pilota : “Aiutateci a portare David Ibbotson a casa” : Sono passati 20 giorni da quando il Piper Malibu su cui viaggiavano il calciatore Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota David Ibbotson, 59, è sparito dai radar mentre sorvolava la Manica. Due settimane dopo il relitto dell’Aereo è stato trovato in fondo alla Manica, circa 38km a nord di Guernsey, da un team di esperti dopo una raccolta fondi di oltre 300.000 sterline che ha permesso di intraprendere le ricerche in forma privata. Tra i rottami era ...

Emiliano Sala - trovato un corpo nel relitto dell’aereo su cui viaggiava insieme al pilota : C’è un corpo dentro al relitto dell’aereo dove viaggiavano il calciatore Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson. Lo hanno individuato gli investigatori britannici dell’Aaib (Air accident investigation branch) dell’isola di Guernsey, mentre visionavano le immagini sottomarine del Piper Malibu da turismo caduto nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio. È stato individuato domenica 3 febbraio sui fondali della Manica, ...

Emiliano Sala - ritrovati nella Manica i resti dell'aereo scomparso : morti calciatore e pilota : I team di ricerca hanno trovato l'aereo scomparso del calciatore Emiliano Sala e del pilota durante il primo giorno di un'indagine finanziata privatamente. Il relitto si trovava sul fondo del...