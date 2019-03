Formula 1 – Leclerc | felice per la pole ma con i piedi per terra | Vettel ed Hamilton si

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

Formula 1 - il feeling di Leclerc con la Ferrari migliora : “macchina più stabile - ma la Mercedes non è quella vista oggi” : Il pilota monegasco ha impressionato nelle due sessioni di prove libere, rivelando di aver avvertito una maggiore confidenza con la macchina Le Ferrari si confermano le più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel è il più veloce del pomeriggio col crono di ...

Diretta Formula 1/ Streaming video : Vettel davanti a Leclerc in FP2 - la Ferrari vola! : Diretta Formula 1 Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio del Gp Bahrain 2019.

DIRETTA Formula 1/ Streaming video prove libere FP2 : Bottas al comando - Leclerc è 2° : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio del Gp Bahrain 2019.

Formula 1 - Vettel : 'Leclerc mi metterà sotto pressione - ma ci divertiremo' : Sebastian Vettel e il suo rapporto con Charles Leclerc . Dopo il GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Ferrari, il tedesco ha parlato del ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

Formula1 - Vettel : "Noie di gomme". Leclerc : "Superare Seb? Ha deciso il team - capisco" : Sebastian Vettel, opaco 4° a Melbourne, addebita alle gomme la sua prestazione modesta in un GP che gli ha lasciato dei dubbi già a metà gara, quando in radio ha detto al muretto "Non capisco perché ...

Formula 1 Gp Australia 2019 - Hamilton primo nelle libere. Vettel e Leclerch subito dietro : Melbourne, Australia,, 15 marzo 2019 - Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran premio d'Australia di Formula 1. Il pilota della Mercedes con 1'23"599, è stato più veloce di 0,038 ...

Leclerc all’esame Ferrari - parte il mondiale 2019 di Formula 1 : Ci siamo: dopo la pausa e i test invernali la Formula 1 riapre i battenti. Da venerdì 15 marzo inizia il campionato mondiale 2019 con le prime prove libere del Gran Premio d2019;Australia, che si correrà a Melbourne domenica 17: la partenza è fissata alle 6.10 ora italiana. Leclerc vuole vincere subito C2019;è curiosità e attesa in casa Ferrari nel vedere all2019;opera il giovane talento monegasco Charles ...

Formula 1 : Leclerc - la fame di Hamilton - la nuova Ferrari. 10 motivi per seguire il Mondiale : Seb, quattro volte campione del mondo, con la Red Bull,, dalla sua 'signora' ha avuto ottimi riscontri nei test invernali a Barcellona, al netto di un incidente dovuto a un problema meccanico nella ...

Formula 1 - Todt : "Brava Ferrari a credere in Leclerc" : Sterzi a parte: Gli splendidi 86 anni di Nino Vaccarella Ha un grande riferimento, ha Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo, uno dei migliori piloti della griglia, sarà molto interessante ...

Formula 1 - Leclerc nel Day-3 dei test : 'Non so quanto ora sia forte Mercedes' : "Una giornata positiva. Ieri abbiamo perso molto tempo, fa piacere essere davanti ma non vuol dire molto in questo contesto". Così il ferrarista Charles Leclerc nella conferenza stampa di Barcellona, ...

Formula1 - Montmeló : Leclerc spinge! Vicinissima la pole 2018 di Lewis : Si mettono le gomme soffici e i tempi si abbassano: e il più veloce è Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in cima alla lista dei tempi a metà della terza giornata di test a Montmeló, ...