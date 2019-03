Bologna | neonata con pertosse muore in rianimazione

adnkronos

(Di sabato 30 marzo 2019) Unadi 20 giorni, affetta da, è morta ieri pomeriggio al Policlinico Sant'Orsola di, nel reparto dipediatrica. A comunicarlo, in una nota, è la stessa struttura. ...

