Rifiuti | il sindaco Raggi | “Ho chiesto l’intervento dell’esercito per la vigilanza degli

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Per la sicurezza dei siti di trattamento hoal ministro dell’Ambiente, della Difesa, dell’Interno, dell’Economia e al Prefetto un rafforzamento dellaanche tramite l’esercito. Non vorremmo che questi incidenti fossero ricorrenti“: lo ha dichiarato ildi Roma Virginiauscendo da Palazzo Valentini dove questa mattina ha incontrato il prefetto di Roma Paola Basilone per parlare dell’emergenzadopo l’incendio al Tmb di Rocca Cencia. Si tratta del secondo rogo dopo quello che ha interessato l’altro impianto di trattamento meccanico biologico di Ama sulla via Salaria.L'articolo, il: “Hol’intervento dell’esercito per laimpianti” Meteo Web.

SergioCosta_min : Gli unici due impianti tmb di Roma incendiati in pochi mesi. Situazione preoccupante. Sicuro che la regione e il S… - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Emergenza rifiuti, Virginia Raggi dal prefetto Basilone “L'Esercito a presidio degli impianti di smaltimento” I militari… - Affaritaliani : Emergenza rifiuti, Virginia Raggi dal prefetto Basilone “L'Esercito a presidio degli impianti di smaltimento” I mil… -