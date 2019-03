Qualcosa è cambiato nei sondaggi dopo il voto in Basilicata

Qualcosa è cambiato per i bond emergenti : ... ma la reale portata di questa frenata è difficile da interpretare a causa della sempre peggiore qualità dei dati che arrivano dal paese e dallo spostamento dell'economia verso settori come i servizi ...

Ermal Meta pronto per una pausa : “Dopo la vittoria a Sanremo Qualcosa è cambiato” : Ermal Meta annuncia una pausa dalla musica a La vita in diretta La vittoria a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente ha inevitabilmente cambiato la vita di Ermal Meta. Il cantante albanese lo ha ammesso in un’intervista a La vita in diretta: “Ho fatto un sacco di concerti. Ora sto lavorando a un […] L'articolo Ermal Meta pronto per una pausa: “Dopo la vittoria a Sanremo qualcosa è cambiato” proviene da Gossip e ...