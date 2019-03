PS | sì all' accordo quadro | ma servono chiarimenti

Calciomercato - Veretout vicino all’addio alla Fiorentina : il Napoli ha una bozza d’accordo : Napoli, Aurelio De Laurentiis muove i primi passi sul mercato in vista della prossima annata: assalto alla Fiorentina per Jordan Veretout Aurelio De Laurentiis all’assalto per Jordan Veretout. E’ questa la notizia del giorno in ambito di Calciomercato per quanto concerne il Napoli. A rivelarla è stata la Gazzetta dello sport, che parla di un incontro tra il presidente del Napoli, il ds Giuntoli e l’agente del ...

Brexit senza accordo quasi certa : si prepara all'emergenza - in due settimane summit sul divorzio : In pratica Westminster domani voterebbe il solo accordo di divorzio senza l'allegata dichiarazione politica sulle relazioni future. Questo consentirebbe alla May di avere da Bruxelles la proroga sino ...

Universiadi - accordo per i seggiolini allo stadio San Paolo : accordo raggiunto sul cronoprogramma per l’intervento sui seggiolini allo stadio San Paolo di Napoli, in vista dell’Universiade che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell’impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno successivo alla partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21. Le aree di smontaggio ...

Brexit - bocciate le 8 proposte alternative all'accordo UK-UE : Giornata da dimenticare, quella di ieri, per la premier britannica Theresa May e la Camera dei Comuni. Dopo aver tolto al primo ministro il timone della Brexit in una mossa senza precedenti, ieri sera i deputati britannici non sono riusciti a trovare un accordo su nessuna delle otto proposte alternative all'accordo raggiunto lo scorso anno con l'UE dall'esecutivo di May.Otto proposte diverse sulle quali non si è riusciti ad ...

Theresa May offre le dimissioni ma non convince : il sì all'accordo sulla Brexit è sempre più lontano : May ha offerto la sua testa in cambio del "Sì" dei Comuni al suo accordo, ma neanche questo potrebbe bastare. Gli unionisti nordirlandesi del Dup (da cui dipende la maggioranza del governo Tory) non hanno cambiato idea: non voteranno a favore del deal, indipendentemente dalle dimissioni di May.Il labirinto Brexit diventa sempre più intricato, mentre il tempo stringe. Per ottenere la proroga dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue ...

