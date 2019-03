Papa Francesco vara le norme anti-abusi per lo Stato vaticano e la Curia

Pedofilia - le nuove norme di Papa Francesco : papa Francesco ha promulgato tre testi per lo Stato della Città del Vaticano e la Curia romana per arginare gli abusi sessuali da parte del clero . Nel dettaglio, il Pontefice ha promulgato un motu ...

Pedofilia - Papa Francesco promulga i tre documenti per contrastare gli abusi : Papa Francesco mette in atto la linea della tolleranza zero sulla Pedofilia. Come era stato annunciato al termine del vertice vaticano sugli abusi sessuali sui minori, Bergoglio ha promulgato tre documenti importanti per contrastare questa piaga: la lettera apostolica in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del ...

Papa Francesco nega udienza a Matteo Salvini : 'Cambi linea' : Papa Francesco non ha intenzione di incontrare il ministro dell'Interno Matteo Salvini finché la politica sui migranti non cambierà. E' questo il messaggio, semplice e diretto, che Bergoglio ha inviato al vicepremier. Il leader del Carroccio, da mesi, sta cercando di avere un'udienza privata con il Pontefice. Un incontro con sua Santità, infatti, sarebbe letto come lo sdoganamento politico definitivo della Lega (nonché un modo per raccogliere ...

Svelato il segreto del rifiuto del baciamano di Papa Francesco : “Questione di igiene” : Perché Papa Francesco ha rifiutato il baciamano a Loreto da parte di alcuni fedeli? Lo spiega Alessandro Gisotti, portavoce del Vaticano: il motivo sarebbe legato all'igiene. "Quando ci sono lunghe file di fedeli, Bergoglio vuole che si eviti il rischio di contagio, non per lui ma per la gente. Questa cosa non avviene mai con le singole persone".Continua a leggere

Papa Francesco evita il baciamano dei fedeli e il video stupisce tutti. Ma c’è una spiegazione : “Il motivo è uno solo” : Il video di Papa Francesco che si ritrae quando i fedeli cercano di baciare il suo anello, a Loreto, è diventato subito virale. Ora, però, a distanza di tre giorni, è arrivata la spiegazione del direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti: “Il motivo è molto semplice. È una questione di igiene: quando ci sono lunghe file di fedeli, il Papa vuole evitare rischi di contagio per la gente. Quindi non per sé, ma per i fedeli ...

