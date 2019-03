Multa da 30 mila euro per le nozze trash a Napoli fra la vedova del boss e il cantante

Nozze trash a Napoli - 30mila euro di Multa per la festa al Plebiscito : la piazza usata per il videoclip del neomelodico : Multe e sanzioni per le Nozze trash a Napoli tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di un boss. Una nota del Comune spiega come nei giorni scorsi gli agenti dell'Unità ...

L’intoccabile Chiesa - guai a dire che è un tuffatore : 10mila euro di Multa alla Spal : L’ultimo intoccabile del calcio italiano è Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina in predicato di passare alla Juventus, corteggiato anche dal Napoli (qualcuno dice che andrà a giocare in Premier). È molto bravo, calciatore in grado di scattare e strappare tante volte in una partita. È anche dotato di una tecnica alla Greg Louganis: è uno dei principi dei tuffatori del calcio italiano. Casca come nei miglior film western o ...

Milan - rissa con Biglia Multa di 40mila euro a Kessié. E in estate possibile addio : MilanO - multa di 40mila euro a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, tornato dagli impegni con la propria Nazionale, si è presentato con il proprio agente nella sede rossonera, dove Leonardo e ...

Furbata DAZN? Arriva la Multa AGCM da 500 mila euro : Condannata DAZN ad una multa di 500 mila euro da parte dell'AGCM (che saranno tenute a pagare le società detentrici del servizio, ovvero Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l:) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato l'esecuzione di pratiche commerciali scorrette (spot pubblicitari ed informazioni ingannevoli), che avrebbero violato l'art.21 del Codice del Consumo. La questione si ricollega al ...

