Le regine del tua culpa

Moto2 – Una reginetta nel paddock - Miss Italia ospite speciale del team Italtrans Racing in Qatar : Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, ospite in Qatar dell’Italtrans Racing team In occasione del primo appuntamento del Motomondiale, Miss Italia 2018 è ospite del dell’Italtrans Racing team. Insieme a Lewis Hamilton, nel paddock di Moto3, Moto2 e MotoGp si aggira infatti la bellissima Carlotta Maggiorana. Volata in Qatar per assistere alla prima qualifica e alla prima gara della stagione del campionato mondiale di MotoGp la ...