Juve | Ronaldo | operazione recupero Tra piscina e tecarterapia

Juventus - Cristiano Ronaldo non molla : tornerà con l'Ajax? : Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso. ...

Le notizie del giorno – ‘Giallo’ Cristiano Ronaldo in casa Juventus - le sentenze su Milan e Lazio : Le notizie del giorno – Arriva il provvedimento per Franck Kessié. L’ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto a Milanello, dove gli è stato notificato il provvedimento, una multa salata. Nelle ultime ore il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, ...

Empoli - Dell'Orco : 'L'assenza di Ronaldo? Un vantaggio - così la Juve...' : Cristian Dell'Orco , terzino dell'Empoli, ha parlato della gara con la Juventus al Corriere dello Sport: 'Sicuramente sarà una partita difficile, ma emozionante allo stesso tempo perché si giocherà in uno stadio che ospita partite di livello altissimo. Come si ferma la Juve? A saperlo! A parte gli ...

Ottimismo Juve : la lesione muscolare di Cristiano Ronaldo è lieve : Aveva ragione Cristiano Ronaldo quando diceva che sarebbe tornato in campo entro due settimane. I medici avrebbero confermato le previsioni del portoghese sui tempi di recupero dall' infortunio ...

Juventus - oggi fisioterapia e visita di controllo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina Cristiano Ronaldo ha fatto il suo arrivo alla Continassa. CR7 ieri sera è tornato a Torino dopo essere stato a Barcellona per impegni legati al suo sponsor tecnico. Il portoghese oggi è invece tornato al quartier generale della Juventus ed è stato sottoposto a una visita di controllo, prima di una seduta di fisioterapia. Dunque CR7 ha iniziato la fase di recupero dopo l'infortunio ai flessori accusato con la maglia del Portogallo. ...

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Juventus - la rincorsa di Ronaldo : contro l'Ajax vuole esserci : TORINO - Tredici giorni al calcio di inizio di Ajax-Juventus , poco meno di due settimane in cui Cristiano Ronaldo lotterà contro il tempo per scendere in campo contro gli olandesi. La rincorsa è ...

La Juve aspettava Cristiano Ronaldo a Torino - lui è andato a Barcellona : La Juventus non fa polemica. Non può permetterselo. Ma oggi il Corriere della Sera scrive chiaro e tondo che ieri a Torino aspettavano Cristiano Ronaldo. Al J Medical, la clinica dei bianconeri, lo aspettavano per dire la loro, per visitarlo. E poi per sottoporlo a una nuova risonanza Attesa vana. Il portoghese è andato a Barcellona. Ufficialmente per un incontro Nike. Ma il sospetto che sia andato dall’ortopedico Ramon Cugat è ...

