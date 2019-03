Formigoni resta in carcere | No ai domiciliari

ilgiornale

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'ex governatore della Lombardia, Robertoin: non ha diritto, almeno per il momento, a scontare aila condanna definitiva a 5 anni e dieci mesi per corruzione che gli è stata inflitta per il caso Maugeri.Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione presentata dai suoi difensori e discussa nell'udienza di mercoledì scorso nell'ambito di quello che tecnicamente viene definito incidente di esecuzione. Se fosse stata accolta l'istanza, l'ex presidente della Regione avrebbe potuto chiedere al tribunale della Sorveglianza di espiare la pena a casa sua.Per i magistrati, presieduti da Renato Brichetti, "l'ordine di carcerazione è stato legittimamente eseguito". Non li ha convinti l'argomento della difesa che non si può applicare retroattivamente la legge "spazza-corrotti" a ...

