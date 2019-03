Famiglia | tra i gadget anche un feto di gomma

Congresso famiglie - a sorpresa sul palco la senatrice M5s Drago : “Alcuni di noi hanno apertura pro Famiglia tradizionale” : A sorpresa sul palco del Congresso mondiale della famiglia, cominciato oggi a Verona e definito più volte da Luigi Di Maio e da altri esponenti del M5s il “Medioevo“, si è presentata anche una senatrice Cinquestelle. Tiziano Drago ha violato il diniego alla partecipazione all’incontro pronunciato nei giorni scorsi dal suo capo politico e dal palco ha dichiarato: “Il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni ...

Lecce - bimbo di due mesi e mezzo muore a causa di un rigurgito : Famiglia straziata : Un terribile dramma famigliare si è consumato ieri, intorno alle 4:00 del mattino a Monteroni di Lecce, località situata alle porte del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un bimbo di soli due mesi e mezzo è deceduto a causa di un rigurgito. Si è trattato di una tragica fatalità e, al momento del dramma, il piccolo, secondo quanto raccontato anche dai genitori, si trovava nella culla. Il ...

[Il caso] Famiglia - castrazione chimica - revenge porn - genitore 1 e genitore 2 : le armi di distrazione di massa di Salvini e Di Maio per non ... : Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere "contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita", c'è il ...

L'amore strappato - spoiler prima puntata - 31 marzo : Arianna portata via dalla sua Famiglia : La nuova fiction L'amore strappato è ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”. La prima puntata della serie televisiva, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, andrà in onda domenica 31 marzo su Canale 5 e sarà composta da tre puntate, trasmesse fino a metà aprile. Inoltre, come protagonisti principali ci saranno Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro. L'amore strappato racconta la brutta sciagura di Angela Lucanto, che nella fiction si chiamerà ...

F1 – Raikkonen tra tuffi in piscina e moto d’acqua : piccola fuga di Famiglia per il finlandese prima del Gp del Bahrain [FOTO e VIDEO] : Giornate di relax con la famiglia prima del Gp del Bahrain: piccola fuga al mare per Kimi Raikkonen in vista del secondo round della stagione 2019 di F1 E’ tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1: i piloti, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp d’Australia, si apprestano ad affrontare un nuovo appassionante weekend di gara, in Bahrain. Per l’occasione, Kimi Raikkonen ha deciso di ...

Gli estremisti della Famiglia tradizionale visti da Makkox : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sulla politica e l'attualità di Marco "Makkox" D'Ambrosio L'elettore di sinistra non può mai essere felice" Giuseppe Conte che inaugura grandi opere" Gli elettori che trollano i sondaggisti: la satira di Makkox" Come fa Matteo Salvini a far digerire qualsiasi cosa ai 5 Stelle"

Belotti si racconta tra Famiglia - Torino e Nazionale : Intervista della “Gazzetta dello Sport” al bomber del Torino Andrea Belotti, che si racconta tra famiglia, Nazionale e Torino. Inizia parlando dei genitori e del fratello: “È una famiglia bergamasca doc. Prima mio papà lavorava in una fabbrica dove si stampavano agende, libri… Mia mamma era in una fabbrica dove si producevano camicie; si occupava del lavaggio, dello stiraggio. Sempre stati grossi lavoratori. Mio ...

Pluri-separati - single oppure conviventi : le contraddizioni dei paladini della Famiglia : C’è questa diffusa tendenza a difendere la famiglia tradizionale ma spesso si preferisce farlo con figli, mogli e mariti altrui. Capiterà anche al Congresso di Verona dove da domani si riunisce il gotha della più ferma conservazione della famiglia tradizionale cattolica a livello mondiale. ...

Congresso Famiglia - Salvini : “Per Di Maio ci va ‘destra sfigata’? Berlusconi mi dà del coglione… la verità sta nel mezzo” : “Di Maio ha detto che al Congresso di Verona ci va la ‘destra sfigata’? Dai, ci sta: Berlusconi mi dà del ‘coglione’, Di Maio dello sfigato, la verità sta nel mezzo. Sono un po’ ‘coglione’ e un po’ sfigato. Comunque non si riferiva a me, io e Luigi andiamo d’accordissimo. Non penso che si riferisse nemmeno al nostro elettorato. Con chi ce l’ha? Chiedetelo a lui”. Così ...

Verona - c'è un'altra Famiglia... : A Verona dal 29 al 31 marzo va in scena la celebrazione antistorica, ma non per questo meno pericolosa, della cultura misogina e antilibertaria, la stessa che ispira il disegno di legge Pillon, peraltro tra i relatori del convegno.L'occasione e' il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie. All'edizione italiana del Congresso parteciperanno associazioni, capi di stato ed esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista da tutto il ...

Il Papa benedice la Famiglia : "È solo tra uomo e donna" : E aggiunge: 'Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali'. Prosegue il Papa: 'È necessario ...

Ritratto di Famiglia in nero : Morgan Lost in caccia a Seattle! - Recensione : Difficile ritrarre personaggi emotivi se non si è disposti a condividere la propria emotività, e Chiaverotti apre il proprio mondo ai lettori attraverso le sue creazioni. Lo si denota da come riesce ...

Mafia : arresti Ros - Famiglia Pietraperzia in affari con la cosca Santapaola : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Una sorta di joint venture tra la famiglia mafiosa di Pietraperzia (Enna), colpita dagli arresti del Ros di oggi, e gli esponenti di Cosa nostra con la potente Mafia di Catania, la cosca Ercolano-Santapaola. E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di oggi ha port

Bosisio - dieci anni di cena di gala da record per La Nostra Famiglia : Bosisio Parini, Lecco,, 25 marzo 2019 " dieci anni di cena di gala benefica da record a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini con lo "zio" Beppe Bergomi e lo chef stellato Theo Penati . All'evento ...