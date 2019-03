Corte Appello | Formigoni resti in carcere

MotoGP : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...

Bolzano - Corte dei Conti conferma in appello sentenza per Durnwalder : dovrà rimborsare 385mila euro di fondi pubblici : confermata la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis Durnwalder, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma di Bolzano di cui è stato a lungo presidente. L’uomo politico dovrà rimborsare la somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma della Corte dei Conti, confermando al centesimo la decisione dei ...

Donna uccisa dal marito : Corte d’Appello annulla risarcimento ai figli minorenni : "Il marito l'avrebbe uccisa lo stesso": con questa motivazione la Corte d’Appello di Messina chiede la restituzione del risarcimento accordato in primo grado ai figli, per un totale di 259.200 euro. Marianna Manduca è stata assassinata nel Catanese nel 2007 e nel 2017, dopo 10 anni, i giudici di primo grado avevano riconosciuto la responsabilità civile dei magistrati rimasti inerti nonostante la Donna avesse presentato ben 12 denunce. Allora, ...

La Corte d’Appello : “Non fu Moggi a far retrocedere il Bologna” : Non influirono le decisioni arbitrali “Una sentenza della Corte di Appello civile di Napoli riapre Calciopoli. I giudici hanno negato il risarcimento a Victoria 2000 srl, socio unico del Bologna che retrocesse in B nel 2005 (…) Quella retrocessione – sostengono i giudici – non dipese dalle designazioni arbitrali decise a tavolino da Moggi & C., e quindi dalle frodi sportive finite in prescrizione”. Lo scrive il Fatto ...

Penalizzazioni - il 28 marzo la Corte D’Appello esaminerà i ricorsi della Reggina : I legali della Reggina hanno presentato la memoria difensiva per i punti di penalizzazione inflitti al club. La Corte Federale D’Appello esaminerà i ricorsi presentati della società nella riunione di giovedì 28 marzo presso la sede federale con inizio alle ore 14. “Siamo fiduciosi e ottimisti – dichiara il direttore generale Avv. Vincenzo Iiriti – abbiamo messo in campo tutti i mezzi possibili per ottenere una riduzione delle ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : annullato lo 0-5 a tavolino tra Pro Recco e Posillipo. La palla torna alla Corte d’Appello : Il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato lo 0-5 deciso a tavolino dalle Corte Federale per quanto riguarda la gara della seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto tra Pro Recco e Posillipo, invitando la Corte stessa a riesaminare il ricorso dei liguri. Con questa sentenza, in attesa del nuovo pronunciamento, il Posillipo perde tre punti in classifica, restando al quarto posto, braccato però dalle inseguitrici. Questo il comunicato della ...

Fonsai - Corte d'appello di Torino annulla le condanne : atti a Milano : La Corte d'appello di Torino ha annullato le condanne pronunciate in primo grado nel 2016 sul caso Fonsai e ha disposto il trasferimento degli atti a Milano . Una scelta che ha annullato le condanne ...

La Corte d’Appello di Torino ha cancellato le condanne di Salvatore e Jonella Ligresti per il caso Fonsai : il processo sarà rifatto a Milano : La Corte d’Appello di Torino ha cancellato per incompetenza territoriale le condanne di primo grado di Salvatore e Jonella Ligresti nel processo sul caso delle falsificazioni dei bilanci del gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (Fonsai). Il processo di primo grado andrà quindi

Roberto Formigoni - il 27 marzo decisione su carcerazione in Corte d’appello : È stato fissato per il prossimo 27 marzo davanti alla IV corte d’appello di Milano l’incidente di esecuzione sollevato dal sostituto procuratore generale Antonio Lamanna dopo il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni, in carcere a Bollate dallo scorso 22 febbraio per espiare 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele. L’avvocato Mario Brusa, nella sua istanza con cui ...

MotoGp - vittoria di Dovizioso congelata. Ricorso per presunte irregolarità sulla Ducati : deciderà la Corte d’appello : Andrea Dovizioso ancora non può festeggiare la sua vittoria nel gran premio d’esordio del mondiale di MotoGp in Qatar. Il suo primo posto, ottenuto dopo una strenua resistenza agli attacchi di Marc Marquez fin sul traguardo, è attualmente sub judice. Congelato. Il motivo è il Ricorso presentato da quattro team della MotoGp (Aprilia, KTM, Honda e Suzuki) contro l’uso di alcuni elementi aerodinamici sulla Ducati che sarebbero non ...