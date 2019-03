Audio e testo di Non Potrei Mai dei Fast Animals And Slow Kids | un brano classic rock ma

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)NonMai deiAndè il nuovo singolo della band di Perugia e anticipa un album attesissimo dai fan. Lo dicono i commentatori social, che in più occasioni si manifestano impazienti di ascoltare il nuovo disco in studio dei quattro ragazzi che da qualche anno rappresentano i nuovi volti della scena alternativa. Ciò che sentiamo in questo nuovo singolo è la spintache in apertura è affidata al riff di batteria di Alessio Mingoli. Interviene la chitarra e si unisce il canto, tra accordi in minore e scale di settima+, poi arriva il basso e la canzone prende il volo.Dolcezza, sentimento e ruvidità si coniugano grazie alla combinazione delcon il graffiato della voce di Aimone Romizi, e troviamo una formula vincente anche nel sound: bassi e dinamiche sono bilanciati con eccellenza e il risultato è unma senza la potenza del genere. Non ...

