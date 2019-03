Juventus e Inter su Joachim Andersen | il gioiellino della Sampdoria arrossice | “fa

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

International Champions Cup 2019 - il calendario della Juventus : Juventus calendario International Champions Cup 2019 – Anche la Juventus prenderà parte alla prossima edizione dell’International Champions Cup, manifestazione calcistica estiva organizzata da Relevent. Oggi, a New York, è stato svelato il calendario completo della competizione, che si svolgerà nell’estate del 2019. I bianconeri prenderanno parte a due gare nella regione asiatica, contro Tottenham e Inter, […] L'articolo ...

Juventus - International Champions Cup 2019 : ci sono le prime due date : TORINO - Ci sono le prime due date della tourneè asiatica dell' International Champions Cup 2019 , arrivata alla sua sesta edizione, annunciate dalla Juventus su Twitter. Esordio il 21 luglio, a ...

Juventus - programmate le amichevoli estive in Asia : nella ICC contro Inter e Tottenham : La Juventus è concentrata sul finale di stagione e oggi sarà in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista della sfida contro l'Empoli. Ma i bianconeri oltre a pensare agli impegni tra campionato e Champions sono già proiettati sulla preparazione estiva. Infatti, la Juve, questa mattina, tramite Twitter ha svelato quali saranno le amichevoli della International Champions Cup alle quali parteciperà la squadra di Massimiliano Allegri. La prima ...

International Champions Cup - in programma Juventus-Inter e Manchester Utd-Milan : Ritorna in estate l’International Champions Cup, appuntamento ormai tradizionale dei mesi più caldi. Tra le partite anche Juve-Inter e Manchester Utd-Milan. La competizione prenderà il via il prossimo 24 luglio. Il club bianconero conferma il derby d’Italia in terra asiatica, ma non è l’unica tappa prevista per le due formazioni: la Juve affronterà tre giorni prima a Singapore il Tottenham, mentre i nerazzurri saranno ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Juventus - Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova : Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro “made in Italy”. Certo, […] L'articolo Juventus, Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova proviene da ...

Lady Skriniar conquista i tifosi dell'Inter : "Odio la Juventus" : Milan Skriniar è sicuramente uno dei migliori difensori più forti in Italia e sicuramente anche in Europa. Il centrale slovacco dell'Inter abbina forza fisica, senso della posizione, personalità e ...

Inter - Marino svela : 'Lo scambio con la Juventus non si farà' : Inter e Juventus saranno sicuramente due dei club protagonisti della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement siglato con la Uefa e, dunque, saranno liberi dai vincoli del fair play finanziario, avendo maggiore libertà di manovra sul mercato. I bianconeri, invece, vorranno rinforzare ulteriormente la rosa, dopo l'affare Cristiano Ronaldo della scorsa estate, per essere ulteriormente competitivi. Il club ...

Juventus - calendario di fuoco : Ajax - Milan ed Inter ad aprile : Il calendario della Juventus si infiamma ad aprile. Tra campionato e Champions League, gli uomini di Allegri saranno impegnati ben otto volte, senza contare che in caso di passaggio del turno con l’Ajax la semifinale d’andata di Champions si giocherebbe a fine mese. Ci sarà bisogno di tutti, Khedira tornerà tra i convocati con ogni probabilità contro l’Empoli, lo staff medico lavora per riportare in campo attorno alla metà del mese anche gli ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

Inter - possibile sgarbo alla Juventus : nel mirino di Marotta ci sarebbe Douglas Costa : L'Inter sta già lavorando alla prossima stagione, cercando di capire come rinforzare al meglio la propria rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro, dichiarando come si punterà solo a profili che siano abituati a vincere e che possano sviluppare un certo attaccamento alla causa. Una stilettata anche a chi in questi mesi ha creato "problemi" come Ivan Perisic, che aveva lasciato intendere di voler andare in Premier League, ...