Giornalisti Espresso aggrediti al Verano | due arresti tra cui leader romano di Forza Nuova

Forza Nuova - Giornalisti Espresso aggrediti/ Castellino e Nardulli arrestati a Roma : Aggressione giornalisti dell'Espresso al Cimitero del Verano a Roma: arrestati Giuliano Castellino, Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, Avanguardia Nazionale,

"Ti sparo in testa" - le minacce ai Giornalisti dell'Espresso : "Non sai con chi hai a che fare…noi non scherziamo". Così Vincenzo Nardulli, esponente di Avanguardia Nazionale , finito ai domiciliari oggi, ha minacciato il cronista e il fotografo dell'...

Aggressione Giornalisti Espresso - due arresti : Due arresti per l'Aggressione del 7 gennaio scorso ai danni di un giornalista e di un fotoreporter dell'Espresso nel corso della commemorazione dei morti di Acca Larenzia al cimitero del Verano di ...

Roma - Giuliano Castellino (Forza Nuova) e Vincenzo Nardulli agli arresti per l’aggressione ai Giornalisti de L’Espresso : Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso, avvenuta lo scorso 7 gennaio al cimitero del Verano, a Roma, durante la commemorazione dei caduti di Acca Larentia. Un cronista e un fotografo del settimanale stavano documentando la celebrazione dell’anniversario, quando vennero avvicinati dai ...

Aggredirono Giornalisti de ‘L’Espresso’ al Verano : arrestati 2 militanti : Roma – “Sono stati arrestati questa mattina Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli per i fatti del Cimitero Verano, quando due giornalisti de ‘L’Espresso’, che avevano scattato foto a minorenni (parenti di alcuni militanti presenti alla cerimonia commemorativa), furono affrontati da Castellino e Nardulli”. Lo scrive su facebook Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. “Il video dell’evento- aggiunge- ...