calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) “Lacomunica che la Corte Federale d’Appello ha ridotto la penalizzazione inflitta al Club di quattro. Soddisfazione in casaper l’esito dei ricorsi. La società ringrazia i legali Avv. Eduardo Chiocchio e Avv.Mattia Grassani, determinate l’intervento, durante il dibattimento, del direttore generale Avv. Vincenzo Iiriti che ha messo in evidenza la bontà, l’affidabilità e le ambizioni del Club presieduto da Luca Gallo rimarcando la netta discontinuità con il passato”. E’ questo il comunicato ufficiale delladegli ultimi minuti, boccata d’ossigeno per il club amaranto che si rilancia nettamente in zona playoff anche considerando il netto successo davanti al pubblico amico contro il Catania, adesso grande fiducia in vista della trasferta di Rieti.Serie C,laJUVE STABIA 64 TRAPANI 61 CATANIA 57 CATANZARO ...

CalcioWeb : Festa #Reggina, restituiti 4 punti: come cambia la classifica del Girone C - ttcalciocatania : REGGINA: festa amaranto con tifosi Salernitana, Catania rivale comune - Tutto Calcio Catania - citynowit : “Un Granillo in festa e tifo straordinario, per una domenica perfetta ” -