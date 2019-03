Annunciato Borderlands The Handsome Collection per PS4 | PC ed Xbox One

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Se in questi ultimi anni siete rimasti a secco di loot shooter siamo sicuri cheTheè quello che fa al caso vostro. Durante il PAX East 2019 Gearbox ha infattiun aggiornamento per questo speciale pacchetto (già pubblicato in precedenza sulle vecchie console) per PC, PS4 edOne disponibile dal 3 aprile.Come riporta Shack News, lainclude2 e: The Pre-Sequel in versione riveduta e corretta per le piattaforme di queste generazione. Naturalmente il nuovo aggiornamento ottimizzerà i tre giochi per PS4 Pro edOne X, che dunque vanteranno un comparto grafico migliorato, supporto 4K ed HDR. A differenza dell'edizione pubblicata nel 2015,The(quella del 2019) sarà anche disponibile su PC tramite Steam.Su console i giocatori dovranno scaricare una ...

