Volta a Catalunya – Adam Yates si impone nella terza tappa | lo ‘Scienziato’ non dà scampo

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il corridore della Mitchelton-Scott si prende ladella, davanti a Bernal e Daniel Martinvince ladella, prendendosi il primo arrivo in salita dell’edizione 2019. Il corridore della Mitchelton-Scott non lasciaai suoi avversari sulle rampe dell’ascesa Vallter 2000, precedendo sul traguardo Egan Bernal del Team Sky e Daniel Martin dell’UAE Team Emirates.Ai piedi del podio di giornata si piazza Nairo Quintana, che precede Miguel Angel Lopez e Kruijswijk. Solo settimo Zakarin, mentre chiudono la top ten Carapaz, Kelderman e Woods. In classifica generale Thomas De Gendt difende il primato, mantenendo 23 secondi di vantaggio su Daniel Martin e 27 sul vincitore dellaodiernaL'articolosi, lo ...

