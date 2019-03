Un gelato e una medaglia L' incontro fra Salvini e i cinque eroi dello scuolabus Video

Lg - la macchina del gelato a capsule che funziona come una Nespresso : (Foto: Lg) Dopo la spillatrice di birre a capsule mostrata al Ces di Las Vegas, Lg potrebbe avere in cantiere qualcosa di ancora più bizzarro sul fronte degli elettrodomestici da cucina: una sorta di macchina per il gelato che funziona come una stazione Nespresso. La società ne ha già mostrato un prototipo in anteprima al Sxsw di Austin, in Texas, anche se non ha ancora confermato di avere intenzione di portarla sul mercato. Battezzata Lg ...