Meteo Roma del 27-03-2019 ore 19 | 15

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata di bel tempo con sole prevalente Ovest qualche nome in transito è da segnalare solamente delle possibili deboli nevicate sulle Alpi di confine centro-orientali fino a quote basse al centro impostabile con sole prevalente sulle regioni tirreniche Salvo qualche nube regolare in transito c’è di più nuvoloso in Appennino e tra Marche e Abruzzo ma con isolate precipitazioni solo sulla Majella nevose oltre 800 al sud maltempo con piogge temporali specie Tra la Sicilia dalla Calabria e la Basilicata della Puglia neve in Appennino oltre i 1000 m di quota con accumuli abbondanti sulla Sila Aspromonte l’Etna 3500 m Deep water temperature in ulteriore calo le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia StampaL'articolo ...

