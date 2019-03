“Il Pd si sta autoconvincendo che questo governo durerà poco | e sbaglia” | ci dice Calise

Xylella - Emiliano : “Il Governo ha stanziato dei fondi supplementari” : “Hanno accolto la nostra richiesta di fondi supplementari, quindi ai 110 milioni della Regione Puglia si sommeranno i 300 milioni che sono stati finanziati dal ministro Lezzi e io mi auguro che si possa arrivare alla quota di 500 milioni come richiesto”. Lo spiega a Lecce il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro avuto assieme al premier Giuseppe Conte e al Ministero per il Sud, Barbara Lezzi, con ...

Amore Criminale - Matilde D’Errico a FqMagazine : “Il primo anno sono andata in ‘burnout’ - stavo malissimo. Asia Argento? È la vittima imperfetta” : E’ il 2006 quando una ricerca dell’Eures segnala che i morti in famiglia superano quelli della mafia. Un paragone che colpisce Matilde D’Errico, anima e in parte volto di una tv di servizio, che dopo ricerche e analisi propone a Rai3 una nuova trasmissione: “Lì è scattato qualcosa in me. Sapere che il mio lavoro può salvare anche una sola donna mi riempie di soddisfazione”, ci racconta mentre al montaggio coordina i ...

Legge sugli stadi - Parnasi e “Il solito schema” : così l’imprenditore voleva le cubature e avere i politici della sua : Legge 147/2013 e decreto Legge 50/2017. Più comunemente: Legge sugli stadi di proprietà e successive modificazioni. È il quadro normativo che ha permesso a Luca Parnasi di entrare nel business dello stadio dell’As Roma e che lo stesso costruttore avrebbe voluto sfruttare per realizzare altri due impianti: lo stadio del Milan (a Milano, ovviamente) e, nel caso romano, il palazzetto del basket presso l’ex Fiera di Roma. Sempre con le stesse ...

“Il maggioritario garantisce la stabilità - è il momento di decidere” - dice Marattin : Roma. dice Luigi Marattin, deputato del Pd, che una riforma della legge elettorale ci vuole. “L’ho già detto una volta sul Foglio e lo ribadisco: è il momento di scegliere fra il proporzionale puro e il maggioritario. Io, fra le due opzioni, preferisco il doppio turno alla francese, che garantisce u

“Il corpo faccia quello che vuole. Io sono la mente”. L’intervista di Paolo Giordano a Rita Levi Montalcini dal primo numero di Wired : Questo articolo è comparso originariamente nel numero uno di Wired Italia, a marzo 2009, ed è il primo di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. 0.Ebri* Ebri sta per European brain research institute (Ebri). La brochure della fondazione riporta il testo a fronte in inglese e un bel ritratto di Rita Levi-Montalcini in seconda pagina: una mano nascosta dietro la nuca e niente orecchini. ...

Stadio della Roma Baldissoni : “Il progetto procede è un diritto acquisito” : Stadio della Roma Baldissoni – Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito da questa mattina è nel carcere Romano di Regina Coeli per corruzione e traffico di influenze illecite: per la procura di Roma e per il gip Maria Paola Tomaselli avrebbe messo a disposizione la sua funzione e sfruttato la sua rete di conoscenze […] L'articolo Stadio della Roma Baldissoni: “Il progetto procede è un diritto ...

Sparatoria a Utrecht - riaperta la pista terroristica : “Il killer non aveva legami personali con le vittime” : Si riapre la pista terroristica per l’attentato di lunedì mattina ad Utrecht, quando un uomo ha aperto il fuoco su un tram in piazza 24 Ottobre e ha ucciso tre persone, una donna e chi cercava di aiutarla (5 i feriti). Nell’auto utilizzata per la fuga dal killer di Utrecht, una Renault Clio rossa, è stata trovata una lettera che accredita la possib...

Lorenzo Orsetti - il padre : “Il suo gruppo è stato accerchiato e li hanno uccisi tutti”. Lo zio : “Come in Spagna contro Franco” : “Da un anno e mezzo stavo fino alle 5 di notte a vedere tutti i telegiornali per avere informazioni sulla Siria, perché là c’era mio figlio a combattere. Ora non sappiamo niente, gli stessi mass media ci dicono che mio figlio Lorenzo è morto ucciso”. Mamma Annalisa raccontava così le ultime ore di forte angoscia senza sapere ancora bene cosa sia accaduto in Siria. Ha sperato fino all’ultimo, la famiglia Orsetti. Ha ...

Nadal dà forfait anche a Miami : “Il ginocchio non sta bene - spero di recuperare al meglio per la terra rossa” : Dopo il ritiro da Indian Wells, Rafa Nadal annuncia il suo forfait da Miami: lo spagnolo alle prese con un problema al ginocchio da curare adeguatamente in vista della stagione su terra Il ginocchio scricchiola e Rafa Nadal ha deciso di fermarsi. Il tennista spagnolo si è ritirato dalla semifinale di Indian Wells, rimandando la sfida contro Roger Federer, per poi annunciare il suo forfait anche da Miami. Il ginocchio va curato ...

Clima - Rampelli : “Il pianeta sta morendo - basta con l’egoismo” : “A me sinceramente di Greta e della mamma non frega nulla, se la ragazza viene strumentalizzata frega ancora meno e se la riadattata ‘bella ciao’ è un po’ vintage e quindi scarsamente efficace mi posso al massimo rammaricare. Tuttavia ritengo penoso mettersi a discutere del dito invece che della luna. Il pianeta sta morendo, la mia generazione sarà salva, ma quella dei nostri discendenti no. E allora basta con questo ...

Sci alpino - Chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

F1 - Leclerc ammette i propri errori : “Il quinto posto è colpa mia - non sono stato bravo nel Q3” : Il pilota monegasco non è apparso molto contento dopo le qualifiche del Gp d’Australia, chiuse al quinto posto dietro anche a Verstappen La prima qualifica di Charles Leclerc al volante della Ferrari si conclude con un quinto posto, un risultato che non soddisfa il pilota monegasco, costretto a partire dietro anche a Max Verstappen. photo4/Lapresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, l’ex Alfa Romeo ha ammesso le proprie ...

Strage Nuova Zelanda - “Il killer Brendon Tarrant suprematista bianco come Breivik. Analogie tra loro e terroristi islamici” : L’uso strumentale e fuorviante della storia, il ricorso al simbolismo come arma identitaria e l’esaltazione della figura del “cavaliere e giustiziere” che si immola per una causa superiore. L’attentato terroristico compiuto da Brendon Tarrant, il 28enne australiano che ha fatto fuoco in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 49 persone e ferendone altre 48, mostra le Analogie tra il terrorismo di destra contemporaneo e quello ...

Global Strike for Future - Mercalli : “Il pianeta intossicato dalla CO2 - questa è davvero l’ultima chiamata” : “questa è davvero l’ultima chiamata non perché sia uno slogan ma perché siamo già il ritardo, il pianeta è intossicato il valore di CO2 è il massimo registrato negli ultimi 3 milioni di anni e per non peggiorare la situazione dobbiamo agire adesso, quindi la cura va fatta subito, senza indugiare neanche un giorno“: lo ha dichiarato oggi, in occasione del Global Strike for Future, il climatologo Luca Mercalli, che partecipa al ...