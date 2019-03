Icardi subito in gol contro la Lazio? Le ipotesi dei bookmaker E sul suo futuro…

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Mauroè tornato ufficialmente ieri ad allensarsi coi compagni, dopo la riconciliazione avvenuto già da qualche giorno. Adesso non resta che attendere la migliore condizione fisica per poter rientrare in campo ai livelli che gli competono. La domanda a questo punto è: con laci sarà? Non certa la sua presenza, ma per il'ottimismo cresce.Eloquente il segnale lanciato da Snai, dove nelle scommesse sui marcatori per la partita di domenica seraè presente ed è anche in prima linea: il gol liberatorio a San Siro – riferisce Agipronews – è offerto a 3,50, testa a testa con Ciro Immobile, favorito a 3 volte la posta. I betting analyst confermano le previsioni anche per la prossima stagione:ancora all'Inter pagherebbe 2.50, Juventus e Real Madrid seguono a 3.50 e 6.50.

