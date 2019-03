Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza

Gmail - Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti : Giornata ricca di novità per tre servizi di Google, vale a dire Gmail, Google Pay e Google Hotels, che diventano sempre più utili. L'articolo Gmail, Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps permette ora di nascondere le indicazioni sui limiti e semplifica la visione degli orari di apertura : Google Maps si aggiorna e introduce uno switch per nascondere la visualizzazione dei limiti di velocità, e semplifica la visione degli orari di apertura. L'articolo Google Maps permette ora di nascondere le indicazioni sui limiti e semplifica la visione degli orari di apertura proviene da TuttoAndroid.

Chainfire pensa ancora a LiveBoot : ecco il supporto per i Samsung con la One UI e per i Google Pixel con Android Q : Chainfire aggiorna LiveBoot che arriva alla versione 18.1 e supporta ora anche gli smartphone Samsung aggiornati alla One UI e i Google Pixel con su la prima beta di Android Q. L'articolo Chainfire pensa ancora a LiveBoot: ecco il supporto per i Samsung con la One UI e per i Google Pixel con Android Q proviene da TuttoAndroid.

Street View permette di esplorare “Marte sulla Terra” con una nuova visita guidata su Google Earth : I fattori che rendono l'isola di Devon invivibile rappresentano l'ambiente più vicino a Marte che si possa trovare sulla Terra ed è ideale per scienziati e ricercatori che si trovano in quel paesaggio incontaminato. Ora chiunque può visitare "Marte sulla Terra" tramite Street View e scoprire il lavoro svolto in una nuova visita guidata di Google Earth. L'articolo Street View permette di esplorare “Marte sulla Terra” con una nuova ...

Frode a Google e Facebook per 120 milioni : ora rischia trent’anni : Il cybercriminale lituano Evaldas Rimasauskas, estradato nel 2017, aveva messo in piedi uno schema a base di phishing che, tramite false fatture nelle vesti di un reale fornitore, ha ingannato i colossi e li ha convinti a pagare su conti bancari controllati. Sentenza a luglio

Ecco le modifiche in lavorazione nell’App Google 9.51 : L'APK dell'App Google 9.51 mostra alcune modifiche a varie funzionalità che il colosso di Mountain View sta testando per la sua applicazione principale e riguardano le Cuffie per Google Assistant, i contributi alle collezioni, la ricerca per aree geografiche in Google Lens e altro. L'articolo Ecco le modifiche in lavorazione nell’App Google 9.51 proviene da TuttoAndroid.

I Pixel Tips ora vengono mostrati da app Google e Pixel Launcher : I Pixel Tips di Google sono adesso maggiormente integrati e compaiono nei risultati di ricerca dell'app Google e del Pixel Launcher. L'articolo I Pixel Tips ora vengono mostrati da app Google e Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera della MIUI ora ha una marcia in più : ecco Google Lens : Xiaomi ha aggiornato la propria MIUI Camera introducendo finalmente il supporto a Google Lens, anche se al momento non tutti i modelli sono supportati. L'articolo La fotocamera della MIUI ora ha una marcia in più: ecco Google Lens proviene da TuttoAndroid.

App Google : quali sono e perché migliorano la vita : Youtube Youtube è la piattaforma di video sharing più utilizzata al mondo , attiva fin dal 2005 e scaricata da oltre 5 miliardi di persone. È compatibile con qualsiasi dispositivo Android, prevede un ...

Google News continua a migliorare e a combattere le fake news : Il team di Google news ha reso noto di avere a cuore la battaglia contro il fenomeno delle fake news e ha studiato una nuova soluzione. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google news continua a migliorare e a combattere le fake news proviene da TuttoAndroid.

Ora Google declama poesie : i versi di Guido Catalano recitati dall’Assistente : Il poeta e scrittore torinese coinvolto nel progetto di Big G che sposa creatività e tecnologia: alcuni componimenti inediti, letti dall’autore, sbarcano sul sistema di intelligenza artificiale

Google Stadia a tutto Battle Royale - pronto supporto per mille utenti contemporanei? : È stata senza dubbio una GDC 2019 memorabile quella che ha preso vita in quel di San Francisco, con Google che ha indossato gli improbabili panni di protagonista del settore videoludico e ha sorpreso tutti con la sua Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta a mettere sotto scacco l'eccellente concorrenza di Sony, Microsoft e Nintendo, proponendo un modo di fare gaming che si discosta in maniera netta e decisa dagli ...