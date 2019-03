ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'appuntamento è per sabato mattina, al palazzo dei Congressi dell'Eur, a partire dalle 9. Forza Italia sia celebrare i suoi 25 anni di storia con un'ad hoc, la prima dell'era gialloverde, alla presenza del fondatore Silvio. Dimesso ieri dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da 5 giorni per un'operazione di ernia inguinale, il Cav dovrebbe arrivare nella Capitale venerdì per poi chiudere, il giorno dopo, i lavori delle assise. Fino ad allora resterà a Villa San Martino per limare il suo discorso. 'Una grande storia, un grande futuro', lo slogan della manifestazione, che cade in un momento particolare per il partito azzurro, giunto ormai ad uno snodo cruciale dopo il sorpasso storico della Lega alle ultime politiche del 4 marzo, confermato anche alle ultime regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, dove ha vinto un centrodestra a ...

ilfogliettone : Berlusconi prepara assemblea nazionale: Pronti a nuovo inizio' - - _Forza_Italia_ : RT @ParisiSonia: @Agenzia_Dire @matteosalvinimi @berlusconi Si prepara a prendere una sonora legnata questo pallone gonfiato - ParisiSonia : @Agenzia_Dire @matteosalvinimi @berlusconi Si prepara a prendere una sonora legnata questo pallone gonfiato -