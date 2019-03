Assegni familiari 2019 | importo e requisiti di reddito La circolare Inps

termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2019)di. Lae cifre Ultime notizie sugli, relativamente a importi edi. Lan. 68 dell’11 maggio 2018 ha infatti come oggetto i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugnoriguardanti la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Infatti, la rivalutazione dei livelli reddituali avviene su base annua, con decorrenza dal 1° luglio. La rivalutazione si verifica in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operati e impiegati tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Un parametro che viene calcolato periodicamente dall’Istat.: nuovidinella...

lore526 : RT @adiconsum: Dal 1° aprile nuova modalità per presentare la domanda per gli assegni familiari ????????????????????????????????? @INPS_it ??https://t.… - nonstop9981 : Assegni familiari, cambia la procedura: dal 1° aprile domande solo online – QuiFinanza - FemcaMBL : RT @adiconsum: Dal 1° aprile nuova modalità per presentare la domanda per gli assegni familiari ????????????????????????????????? @INPS_it ??https://t.… -