Salvini | Meglio che non canti ' 10 ragazze per me'

Governo - Di Maio a Salvini : “Convivenza? Potrebbe andare meglio. Servirebbe più rispetto per le iniziative del M5s” : Matteo Salvini parla con la sicurezza del più forte: “Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il Governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea”. Come ha fatto ogni volta che ha vinto nell’ultimo anno (sempre), va in surplace: “Si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ...

Governo - Salvini : “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati - si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” : “Il risultato delle elezioni in Basilicata è motivo di orgoglio per la Lega ma gli equilibri di Governo rimangono invariati. In due si sta meglio, si litiga ma è sempre meglio avere quattro occhi piuttosto che due”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio. L'articolo Governo, Salvini: “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati, si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” ...

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

8 marzo - Salvini : meglio leggi che mimose : Roma, 8 mar., askanews, - meglio leggi per le donne, piuttosto che mimose che "durano un giorno solo". Nel giorno della festa della donna, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini in ...

Governo - Berlusconi : «Meglio il voto domani. Pronti a sostenere Salvini premier» : «Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un Governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo». Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi in una intervista ad Affari Italiani . L'ex premier ha risposto alla domanda se sia meglio ...

Berlusconi - meglio voto domani e Salvini premier : "meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo". Cosi' il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, aggiungendo che Forza Italia e' pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier. Sui governi tecnici ha aggiunto: "sono la negazione ...

'Meglio put.... che Salviniana' - Salvini risponde su Fb a provocazione ed è polemica : Matteo Salvini, come da molti sottolineato, è indubbiamente il personaggio più influente della politica italiana. Lo dicono i numeri che raccontano come, sotto la sua egida, la Lega sia di fatto passato dal 4% all'essere il primo partito stando ai sondaggi più aggiornati. Un orizzonte conseguito con toni spesso aspri nei confronti degli avversari, una politica di rottura e molte volte scatenante l'ira di quanti non ne condividono le idee. ...

Tg2 pro Salvini? "Meglio schierati che subdolamente neutrali" : Il Foglio ha intervistato Gennaro Sangiuliano, nuovo direttore del Tg2. Molti lo accusano di essere direttore di Tele...

Ue - Borghi : “Se non si riesce a cambiarla meglio uscirne”. Salvini lo smentisce. D’Uva (M5s) : “Meglio evitare certe frasi” : Se non si riesce a cambiare l’Unione europea, “dovremo uscirne“. La frase pronunciata dal responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, a un dibattito della Cisl sull’Europa provoca le reazioni a valanga dell’opposizione, da Forza Italia al Partito democratico, che chiedono al governo di finirla con “ambiguità” e “doppiogiochismo”. A mettere un punto alle parole di Borghi è Francesco ...

Tav - Salvini : "L'analisi non mi convince. Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è" : Toninelli non sorvola sul nodo politico: 'Tra noi e la Lega si è sempre discusso tra persone per bene prive di pregiudizi, è evidente che ora la decisione è politica'. 'Noi abbiamo istruito la ...

Tav - Salvini : “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è. Analisi costi-benefici? Non mi ha convinto” : “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Tav, a margine della presentazione del rapporto Agromafie a Roma. Alla domanda se l’Analisi costi benefici della Tav lo avesse convinto, il ministro ha risposto con un secco “no“ L'articolo Tav, Salvini: “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è. Analisi ...

Tav - Salvini : «Ho letto l'analisi - più veloce viaggiano merci e meglio è» : «L' analisi costi-benefici sulla Tav l'ho letta. Posso solo dire che più veloce viaggiano merci e persone meglio è». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando alla presentazione del ...

Tav. Salvini impartisce lezioni ai grillini : più veloci viaggiano merci e persone - meglio è : Il tono del ministro dell’Interno è quasi beffardo. Matteo Salvini si dice “non convinto” dell’analisi costi-benefici sulla Tav. Il leader

Salvini contro Mahmood : "Meglio una canzone più italiana" | La ex Isoardi : "Bello il mix di culture" : Il rapper 27enne è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano, ma secondo il ministro dell'Interno avrebbe dovuto vincere una canzone più italiana