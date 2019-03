Il papà di Kean sta con Salvini | “Sono leghista | aiutiamoli a casa loro”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Suo figlio è l’uomo del momento: giovanissimo e già in gol con la Nazionale. In un intervista a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1 ha parlato il padre di Moise, Biorou Jean. Tra i temi affrontati, anche quello dell’immigrazione, in cuisi definisce tifoso juventino e sostenitore di Matteo: “Io lo voglio (Moise, ndr) per sempre alla Juve, che è nel mio sangue, io sono nero e il mio sangue è bianco. Non ho ancora la cittadinanza italiana, ho fatto la domanda. Sono anni che sono qui“.“A me piace la Lega e la politica di. In questo momento sto cercando un’associazione per bloccare l’immigrazione dalla partenza.loro? Esatto, è giusto”. Il figlio da piccolo era tifoso dell’Inter “perché gli piaceva Oba Oba Martins e ora il suo giocatore preferito è ...

