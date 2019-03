Copyright | perché i veri sconfitti della riforma sono i cittadini e non i giganti del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Il Parlamento europeo, alla fine, ha detto sì e approvato la Direttiva didisciplina europea sul diritto d’autore.Si potrebbe dire che hanno vinto i titolari dei diritti d’autore e gli editori di giornali e hanno perso idel web o – e qualcuno nelle prossime ore lo scriverà certamente – che la creatività e la cultura europee hanno prevalso sulla tecno-industria americana ma si sbaglierebbe.In realtà, probabilmente, gli unicieuropei la cui voce – che pure si è levata forte almeno negli ultimi mesi – è stata ignorata e bollata dalle stesse Istituzioni di Bruxelles come il risultato di un processo di condizionamento mediatico di massa orchestrato daidel web e, come tale, inattendibile.Le ragioni di un giudizio tanto severotante e diverse. Eccone alcune.La Direttiva non sarà legge nei singoli Paesi dell’Unione ...

