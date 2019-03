Casarini alla Camera | Fdi attacca | sinistra a braccetto con un indagato

Migranti - Casarini è indagato. Ma sinistra lo riceve alla Camera : Nell'occhio del ciclone per il caso della nave Mare Jonio , Luca Casarini ha fatto un salto alla Camera dei Deputati per un pranzo, un caffé e una chiacchierata con l'ex presidente del Pd Matteo ...

Bersani sta con Casarini : "Giusto non lasciare i migranti a ballare in mare" : Tra coloro che hanno commentato la vicenda della Mare Jonio, la nave-rimorchiatore del "disobbediente" Luca Casarini che ha caricato 49 migranti vicino alle coste della Libia fino al sequestro deciso in tarda serata dalla Guardia di Finanza, c'è anche Pierluigi Bersani. Intervistato da Repubblica nel bel mezzo del braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno e l'ex no-global, il presidente di Articolo 1-Mdp non è andato molto per il sottile, ...