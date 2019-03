Apple TV+ | Apple News+ ed Apple Arcade | ecco i nuovi servizi svelati da Apple

Apple TV+ - News+ e Apple Card - tutte le novità dell’evento Showtime di Apple : L’evento “It’s Showtime ” allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California, ha soddisfatto le aspettative e per certi versi le ha superate. Come previsto, il protagonista dello show di Apple è stato il nuovo servizio di streaming video a pagamento, Apple TV+, ma non sono mancate le sorprese. Hanno esordito anche Apple News+ e la Apple Card . Il primo è un servizio a pagamento che consente di accedere a 300 riviste e quotidiani. La seconda ...

Apple Arcade e Apple TV+ : due nuovi servizi in abbonamento dedicati a giochi e streaming video : Da Apple due nuovi servizi che includono video giochi in esclusiva e film, documentari, serie e programmi originali

In autunno arriva Apple TV+ - lo streaming Apple che non è l'anti-Netflix : Ieri tutti gli occhi erano concentrati su Cupertino, sul mondo Apple, su quello che Tim Cook aveva da raccontare per far sognare ancora gli amanti dei device con la mela e (sperano da Cupertino) non solo. Il pezzo forte della presentazione era il lancio dello streaming Apple, annunciato ormai da mesi e anticipato dai tantissimi progetti accennati, definiti, solo sfiorati e che più volte vi abbiamo raccontato nei mesi ...