Accenture Banking | in Italia settore bancario in cambiamento

finanza.lastampa

(Di martedì 26 marzo 2019) Ilno vive un momento di grandein cui l'innovazione rende florida la nascita di nuovi modelli di business. Grazie a questo momento propizio si attende che il ...

franzrusso : #BankingInTheNew #Nordea ecco come l'#IntelligenzaArtificiale può essere applicata nel mondo #banking e… - moneypuntoit : La banca che non è più banca ma Digital Pioneer: Dall’Accenture Banking Conference 2019 è emerso che l’innovazione… - DaniloMazzara : RT @franzrusso: #BankingInTheNew #Nordea ecco come l'#IntelligenzaArtificiale può essere applicata nel mondo #banking e #insurance, tu fa… -