A Genova oltre 1000 chirurghi e ingegneri per una nuova chirurgia

primocanale

(Di martedì 26 marzo 2019) ... che ha permesso di legare in maniera inscindibile il mondo dellaa quello della robotica, coinvolgendo decine di ricercatori dell' Istituto Italiano di Tecnologia. Nel corso dell'evento si ...

giornalettismo : Le immagini dell'incendio di #Cogoleto, in provincia di #Genova. In fumo oltre 12 ettari di terreno in poche ore. G… - andrea____182 : @ale_mansi La controprova non esiste con nessun allenatore. Per far bene servono un mix di cose oltre alla bravura.… - valessandra59 : RT @carlasignorile: #Liguria, mattinata complicata a causa del maxi incendio a #Cogoleto alimentato da raffiche di vento da oltre 100 chilo… -