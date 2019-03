Raggi | trolley che rompono scale mobili? dichiarazioni vergognose

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – “Ho letto questa mattinadel responsabile della ditta di manutenzione che si occupa in particolare dimobile. Sembrerebbe attribuire la responsabilita’ a passeggeri che magari con ile, io non ho mai sentito una cosa del genere”.“Ho gia’ chiesto ad Atac di verificare se ci fossero le condizioni per risolvere immediatamente il contratto con questa ditta, mi dicono che ci sono e stanno procedendo -conclude-“.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginiaa margine della commemorazione alle Fosse Ardeatine, in merito ai problemi alledella linea A della metropolitana.L'articolocheproviene da RomaDailyNews.

