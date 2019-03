Giuseppe Zeno in Mentre Ero via è Stefano De Angelis | tutti i dettagli sul nuovo

Giuseppe Zeno : figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via : Giuseppe Zeno: figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via Chi è Giuseppe Zeno Giuseppe Zeno, attore italiano apprezzato sia in televisione che al cinema, torna sugli schermi il 28 marzo, accompagnato da Vittoria Puccini, con la nuova serie Mentro ero via. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, Mentre ero via fa parte di un ciclo di serie televisive incentrate sulla rinascita e la forza delle donne. ...

Giuseppe Zeno : figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via : Giuseppe Zeno: figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via Giuseppe Zeno, attore italiano apprezzato sia in televisione che al cinema, torna sugli schermi il 28 marzo, accompagnato da Vittoria Puccini , con la nuova serie Mentro ero via. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, Mentre ero via fa parte di un ciclo di serie televisive incentrate sulla rinascita e la forza delle donne. Giuseppe, nella ...