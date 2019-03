Reggina-Catania | 1-0 | | cronaca live

ESCLUSIVA – Reggina-Catania - Franco Colomba a CalcioWeb : l’analisi del match - un retroscena e l’esonero di Cevoli : Si avvicina sempre di più la partita valida per il campionato di Serie C, in campo Reggina e Catania, match tra due big del calcio del Sud e abituate a palcoscenici ben più importanti. Obiettivi diversi per le due squadre, il club amaranto è alla ricerca di punti per la qualificazione ai playoff, i siciliani invece non si nascondono e puntano il primo posto della classifica al momento occupato dalla Juve Stabia. Entrambe le squadre nelle ...

ESCLUSIVA – Reggina-Catania - Gianluca Atzori a CalcioWeb : “la chiave del match e le voci sul ritorno in amaranto - vi svelo tutto” : Reggina-Catania, Atzori IL DOPPIO EX – Si gioca un importante match valido per il campionato di Serie C, nel Girone C si affrontano Reggina e Catania, due squadre che puntato ad obiettivi molto importanti per la classifica, previsto anche un pubblico delle grandi occasioni con almeno 10.000 spettatori. Il club siciliano punta senza mezzi termini alla promozione diretta e nelle ultime settimane ha accorciato sensibilmente dalla ...

Reggina-Catania - sfida tra tifoserie da Serie A : il Sud ancora grande protagonista : La Serie A e la Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non la Serie C, si avvicina infatti una giornata molto importante valida per la terza categoria italiana, in particolar modo grande interesse per la partita tra Reggina e Catania, il Sud sempre grande protagonista con sfide sempre caldissime. E quella tra calabresi e sicialiani è sempre molto attesa dalle due tifoSerie. Nelle ultime settimane sono stati due gli aspetti ...

Reggina-Catania - cresce l'attesa per il 'derby' di domenica : Si disputerà nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo, precisamente alle ore 14:30, l’attesissimo match di Serie C girone C Reggina-Catania, presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Reggina-Catania: forte rivalità tra due squadre del sud L’incontro calcistico, per entrambe le città, dati i precedenti passati (anche in campionati più prestigiosi) è considerato da sempre un derby, sebbene il linguaggio calcistico non preveda la ...

Reggina-Catania - domenica la sfida tra due nobili decadute : i precedenti : E’ uno dei big match di questa giornta di Serie C, sicuramente la sfida più sentita a livello di tifo, storia, tradizione, fascino. Anche perché si tratta di due nobili decadute. Reggina e Catania sono due nobili decadute, la speranza per loro è che lo siano ancora per poco, visti quelli che sono gli obiettivi delle due società. Ma nonostante abbiano vissuto nel recente passato tempi migliori, i precedenti al Granillo tra amaranto e ...

Reggina-Catania : Drago e Novellino - l'ex è in panchina : Centrocampo completato dai vari Amedeo Biavati , Giovan Battista Rappa , Roberto Breda , a Reggio nelle vesti di tecnico, a Catania come giocatore nel 2001-02,, Beppe Scienza , attuale tecnico del ...

Serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...