L’odore della mamma è unico e non lo scorderai per tutta la vita

(Di domenica 24 marzo 2019) Gli esseri umani hanno mantenuto a livello inconscio molti degli istinti primordiali che condividiamo con gli animali, soprattutto quando sono molto piccoli, anche se spesso non ne abbiamo una chiara consapevolezza. Uno di questi è il richiamo dell’odore, che ci provoca una sensazione di fastidio immediato o di piacere, quando ne percepiamo alcuni che per noi hanno un significato emotivo molto forte. Tutti i nostri legami affettivi sono rafforzati dal profumo delle altre persone e questo vale non solo per la ricerca di un compagno o di una compagna, ma soprattutto per il rapporto madre – figlio o figlia.La costruzione del legame tra unae il suo bambino nasce molto presto, quando il neonato si trova ancora nell’utero, ed è dovuta allo scambio di ferormoni e odori, oltre ai segnali chimici inviati, e si rafforza attraverso l’allattamento e l’accudimento.Questo rapporto ...

