Juve | Shevchenko esclusivo | ' CR7 porta la Champions'

Shevchenko : “Pelle d’oca a San Siro. Gol contro la Juve? Vi svelo com’è andata” : Bellissima intervista di Andrij Shevchenko a Dazn, in cui l’ex fuoriclasse ucraino ha ripercorso i suoi anni d’oro al Milan. In rossonero Sheva ha vinto – tra le altre cose – uno scudetto e la storica Champions League del 2003, quando la squadra allora allenata d Ancelotti sconfisse in finale la Juventus di Marcello Lippi. Sul suo arrivo in rossonero: “Ero felicissimo, fu un momento davvero speciale. C’è una bella ...