Basilicata | elezioni in diretta | urne chiuse | il centrodestra sente vicina la vittoria

Elezioni Basilicata - linee di tendenza Rai : Bardi (centrodestra) avanti - poi Trerotola (centrosinistra). Male i Cinque Stelle : Urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Secondo le “linee di tendenza” di Noto e Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra Vito Bardi è in testa con ampio margine su Carlo Trerotola che guida la coalizione di centrosinistra. ...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : attesa per i risultati. Alle 19 affluenza al 39 - 7%. Matteo Salvini viola silenzio elettorale : urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino Alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Alle 19 l’affluenza ai seggi si è attestata al 39,73%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano tutti i 131 comuni coinvolti. Secondo i sondaggi di Opinio per la Rai, il ...

Elezioni Regionali Basilicata : lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 - dove seguire gli exit poll e le prime proiezioni : Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali in Basilicata. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primi exit poll e delle prime proiezioni: ecco dove seguire lo spoglio e la diffusione dei primi dati.Continua a leggere

