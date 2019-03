Sì a una vera sicurezza | razzismo e buonismo due risposte sbagliate

Papa Francesco ai pediatri : “Il lavoro che svolgete rappresenta una vera e propria missione” : “Il lavoro che svolgete rappresenta una vera e propria missione, che coinvolge sia la mente che il cuore e in qualche modo non conosce pause, grazie al vostro essere sempre vicini alle famiglie ed alle loro esigenze, non solo durante la malattia. La vostra professione vi accompagna sempre”. E’ quanto ha affermato ieri Papa Francesco durante un’udienza privata con una delegazione della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP). “Ringraziamo il ...

Inghilterra - un rarissimo arcobaleno lunare ha accolto la Primavera grazie alla “Superluna del Verme” : Un rarissimo arcobaleno lunare (in inglese “moonbow”) ha coinciso con l’Equinozio di Primavera e la “Superluna del Verme” mercoledì 20 marzo. La “Superluna del Verme” è la luna piena di marzo e questa è stata la prima volta dal 1905 che ha coinciso con l’Equinozio di Primavera nella giornata del 20 marzo. Gli appassionati di astronomia di Alston, nella contea del Cumbria (Inghilterra), che sono rimasti ad ammirare la luna, hanno avuto la ...

Officine Pasolini - una primavera ricca di eventi : Si prospetta un inizio di primavera all'insegna della musica, del teatro e cinema alle Officine Pasolini-Regione Lazio grazie ad un calendario fitto di appuntamenti imperdibili. Stasera, dalle ore 21, ...

USA - la Primavera regala subito una vista spettacolare : il Lago Michigan sembra un mosaico di ghiaccio [FOTO] : 1/7 ...

Lo spettacolo della Superluna nel primo giorno di Primavera [GALLERY] : 1/4 Credit: Renzo Pellicano ...

Superluna ed equinozio di primavera - evento raro : la prossima volta sarà il 2030 : L’arrivo della primavera – con il relativo equinozio – ci regala l’ultima Superluna piena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell’anno. sarà possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo. “Quest’anno, infatti, l’equinozio di primavera cade il 20 marzo, alle 22.58”, spiega all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 arriva la primavera con la superluna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

Equinozio di Primavera e luna piena : ecco come siamo arrivati a calcolare la data della Pasqua dal 325 d.C. ad oggi : La Pasqua è una festività annuale osservata in tutto il mondo cristiano per celebrare la Resurrezione di Cristo. La data della Pasqua cambia di anno in anno e nel 2019 verrà festeggiata il 21 aprile. Il calendario gregoriano utilizzato dalla maggior parte delle chiese cristiane occidentali è il calendario standard internazionale per uso civile e regola anche il ciclo cerimoniale delle Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Protestante. In questo ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 arriva la primavera E c'è la super luna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

Equinozio di Primavera : come funziona il calcolo della Pasqua in base alla Luna piena : Ci chiediamo ogni anno quando cadrà la data di Pasqua e puntualmente anche come viene stabilita, essendo una data che cambia di anno in anno. Quest’anno la domenica di Pasqua è il 21 aprile. Il giorno in cui celebrare la Pasqua è stato stabilito da un consiglio di chiese cristiane, chiamato Primo Concilio di Nicea, nel 325 d.C.. Sotto questa regola, la Pasqua viene festeggiata la domenica che segue la prima Luna piena che si verifica in ...

Arriva la SuperLuna dell'equinozio di primavera : sarà l'ultima del 2019 : Alle ore 02:43 di giovedì 21 marzo la Luna raggiungerà la sua fase piena e la minima distanza dalla Terra, dando luogo alla...

Diretta streaming Superluna di primavera 2019 : immagini e video – LIVE : Diretta streaming Superluna di primavera 2019: immagini e video – LIVE Dopo quella dell’inverno, ecco la Superluna di primavera. Sì, perché mercoledì 20 marzo salutiamo l’inverno per far spazio alla primavera. E poche ore dopo ecco la Superluna. Una coincidenza già avvenuta nel 2000, ma che non ricapiterà fino al 2030, come ha affermato Gianluca Masi del Virtual Telescope. Ovviamente ci sarà la possibilità anche di vedere la Diretta ...

Xi Jinping visita l'Europa accompagnato dal "tiepido vento di primavera". Le relazioni sino-europee apportano una" corrente di calore" al ... : ... e presenzieranno alla firma delle intese di cooperazione negli ambiti di trasporto, agricoltura, finanza, cultura, scienza e tecnologia. Sentiamo le parole di Wang Chao: "Vorremo cogliere l'...

L'integrazione tra Stadia - Google Assistant e YouTube aiuterà i giocatori quando si troveranno bloccati in una sezione difficile di un gioco : Di solito quando rimaniamo bloccati in un gioco, è necessario mettere in pausa e andare a cercare la sezione di nostro interesse. Forse troveremo una guida o una procedura dettagliata di YouTube, in cui dovremo cercare il punto giusto. L'imminente lancio di Google Stadia potrebbe capovolgere l'intero processo.Come riporta Polygon, durante la presentazione alla Game Developers Conference 2019, Google ha svelato Stadia, un servizio che permetterà ...