Serie A in Cina | Gravina boccia l’idea | “No | è il campionato italiano”

Il patto del calcio : una partita di Serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

Gravina : “Niente Cina - la Serie A si gioca in Italia” : (ANSA) – ROMA, 22 MAR – “La Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a Rai Sport, chiude all’idea – nata in ambienti della Lega di Serie A – di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell’ambito dell’accordo che verrà discusso domenica. “E’ un ...

Calcio - Serie A in Cina? Figc dice di no : 20.19 "Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano".Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un'intervista a RaiSport, chiude all'idea di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell'ambito dell'accordo che sarà discusso domenica nell'incontro a margine della visita romana del presidente cinese Xi Jinping. "E' un progetto ampio, noi vogliamo andare in Cina e loro venire da ...

Serie A in Cina/ Intesa Figc-Pechino - gare campionato italiano in Asia : è polemica : La Serie A in Cina ora è realtà. La Figc e il governo cinese sono pronti a incontrarsi domenica a Roma in un pranzo organizzato dalla Federazione

Serie A in Cina - lo sdegno di Astorre (PD) : “E’ una follia - il governo intervenga” : Fa rumore la notizia rimbalzata quest’oggi, pubblicata dal Financial Times, in merito al progetto di far disputare una partita del campionato italiano in Cina al centro degli accordi tra China media Group e i vertici del calcio italiano. A questo proposito si è espresso su Facebook il senatore del Pd Bruno Astorre, che ha manifestato tutta la sua indignazione verso una scelta senza precedenti: ”Se la notizia di giocare una ...

Figc - domenica incontro con Governo Cina per Serie A e Var : Figc: Serie A e Var:Organizzazione in Cina, entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, l'assistenza, supporto allo sviluppo della tecnologia

La Serie A trasloca in Cina - la politica insorge : “è una follia” : Il PD ritiene una follia quella di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina ”Se la notizia di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina venisse confermata sarebbe una follia. Il governo smentisca o intervenga per fermare questo progetto che è uno schiaffo a milioni di tifosi, oltre che al Paese’‘. Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Bruno Astorre in merito a ...

Accordo tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese : gare ufficiali in Cina : Figc e Lega Serie A hanno trovato un Accordo con il governo cinese per disputare alcune gare di campionato in Cina Nell’incontro ‘bilaterale’ che si svolgerà domenica alle 13,30 in Federcalcio tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese saranno affrontati vari temi, contenuti nella lettera di intenti, che sarà discussa con la deLegazione di Pechino, in cui si fa riferimento a “gare ufficiali” da ...