Ruben Dias Juventus | missione portoghese | nel mirino anche Joao Felix

Juve in missione per Ruben Dias a casa Ronaldo : " Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo", ha assicurato a Tuttosport. Tutto vero, tanto che il suo cartellino è ormai valutato 60 milioni di euro. Ma la Juve è vigile, e molto, ...

Juventus - blitz a Oporto per Ruben Dias : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Fari puntati sul Do Dragao. Domani sera va in scena Porto-Benfica. E' ...