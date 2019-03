Nasce «Ocean Space» | avamposto veneziano per scoprire i segreti degli oceani

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Opena VeneziaOpena VeneziaOpena VeneziaOpena VeneziaOpena VeneziaOpena VeneziaOpena VeneziaVenezia è stata a lungo un centro di scambi internazionali, melting pot di merce e persone, uno snodo cruciale per il commercio e la navigazione in mare. Per questo la viennese TBA21-Academy, no-profit che unisce scienza e sperimentazioni artistiche contemporanee, ha scelto proprio la città lagunare per aprire Open, un nuovo centro permanente atto a divulgare i suoi progetti e ripensare radicalmente la visione e l’approccio aglii.apre un nuovo fronte sul tema dei mari, con l’intento di trasformare il modo di pensare, promuovere l’impegno e superare i tradizionali approcci monodisciplinari, per far fronte alle questioni più impellenti che riguardano i nostrii. Un luogo che accoglie le persone e le organizzazioni ...