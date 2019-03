lastampa

(Di sabato 23 marzo 2019) Il primo bus-al mondo a, 100% elettrico, dotato di quattro ruote motrici e studiato pertutte le condizioni meteorologiche si chiama '': lo hanno messo a punto la giapponese Muji e ...

LaStampaTech : Gacha, in Finlandia la prima navetta a guida autonoma nata per affrontare la neve - laviniachiara : RT @PaoloBellagente: Gacha, primo robot-bus autonomo, viaggerà in Finlandia - PaoloBellagente : Gacha, primo robot-bus autonomo, viaggerà in Finlandia -